Wien (www.fondscheck.de) - Wer denkt, dass das ETF-Geschäft für jeden Anbieter in Europa nur eine Richtung kennt, der irrt: Zwar konnte die europäische ETF-Branche im Kalenderjahr 2019 im Aggregat satte Nettomittelzuflüsse in Höhe von 107 Milliarden Euro verzeichnen, dennoch mussten in diesem Umfeld insgesamt 18 von 53 ETF-Anbietern (also exakt ein Drittel der Anbieter) Nettomittelabflüsse verzeichnen, berichten die Experten von "e-fundresearch.com". ...

