Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Wie jedes Jahr wagt Marktkenner Chris Zwermann von Zwermann Financial zu Beginn des neuen Börsenjahres seinen charttechnischen Ausblick. Was sind in 2020 die Märkte, Rohstoffe, Anleihen und Devisen des Jahres? Chris Zwermann gibt hier seine Prognose ab, die er am Ende des Jahres dann auch auf den Prüfstand stellen wird. Im Interview mit Moderatorin Viola Grebe erklärt er unter anderem, warum er in diesem Jahr besonders nach Mexiko und Großbritannien blickt und wie er die Aussichten bei Rohstoffen und Einzelaktien einschätzt.