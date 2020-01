Von Mauro Orru

ROM (Dow Jones)--Die Aktionäre der Mediaset SpA haben auf einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für den Aufbau der Mediaset-Dachgesellschaft Media For Europe (MFE) gegeben. In der niederländischen Holding will die italienische Fernsehgruppe ihre italienischen und spanischen Aktivitäten zusammenfassen. Großaktionär Vivendi SA ist dagegen. Ihr Vertreter, der Treuhänder Simon Fiduciaria, war von der Abstimmung ausgeschlossen worden.

Der lang andauernde Streit zwischen Mediaset und Vivendi wegen der neuen Konzernstruktur soll am 21. Januar erneut vor Gericht erörtert werden.

Vivendi und Mediaset, die von der Familie des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi kontrolliert wird, liegen bereits seit 2016 im Streit, als ein Pay-TV-Deal zwischen den beiden Unternehmen platzte.

January 10, 2020

