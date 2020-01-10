Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 10.01.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 621 internationalen Medien
Rallye setzt sich fort: Auf dem Weg zum größten Cannabisplayer in Kalifornien!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1J1ME ISIN: CA0832981090 Ticker-Symbol: BR0 
Frankfurt
10.01.20
15:34 Uhr
0,030 Euro
+0,001
+1,69 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BENTON RESOURCES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BENTON RESOURCES INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BENTON RESOURCES
BENTON RESOURCES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BENTON RESOURCES INC0,030+1,69 %