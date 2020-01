Am Freitag, den 10. Januar 2020, hat der US-Leitindex Dow Jones am Ende einer Rekordjagd das erste Mal in seiner Geschichte 29.000 Punkte erreicht.Nachdem der Dow Jones bereits am Vortag auf Rekordjagd war, schaffte er am 10. Januar mit einem moderaten Plus den Sprung über die 29.000-Punkte-Marke. Zunächst hielt er Anleger in Atem, da er zum Ertönen der Startglocke noch 0,07 Prozent fester bei 28.977,52 Einheiten notierte, dann aber zurückfiel. Anschließend legte er wieder zu und erreicht ...

