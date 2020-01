Der Euro hat sich heute, am Freitag, im späten europäischen Handel, in einer engen Bandbreite, weiterhin wenig bewegt gezeigt. Gegen 16.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1100 US-Dollar.In den Mittelpunkt rückten am Nachmittag Daten vom US-Arbeitsmarkt, lieferten in den Devisenhandel aber keine klaren Impulse. Im Dezember entstanden 145.000 neue Jobs, wie die US-Regierung in Washington ...

