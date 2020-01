Bonn (ots) - Bereits im Dezember des vergangenen Jahres haben Ursula von der Leyen und die neue EU-Kommission ihre Arbeit aufgenommen, am Montag werden sie am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg nun auch förmlich vereidigt. phoenix ist bei der Vereidigung live dabei. Mit der "feierlichen Verpflichtung" geloben Kommissionspräsidentin von der Leyen und die 26 Kommissarinnen und Kommissare, die Verträge und die Charta der Grundrechte der EU zu achten, außerdem verpflichten sie sich dazu, ihre Tätigkeit in Unabhängigkeit und im allgemeinen Interesse der Union auszuüben.



Expertin im phoenix-Studio ist die Politikwissenschaftlerin Anna-Lena Högenauer von der Universität Luxemburg, die das Geschehen noch einmal einordnet.



