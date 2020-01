Las Vegas (ots/PRNewswire) - Horizon Robotics hat auf der CES 2020 Horizon Matrix 2, die jüngste Generation seiner Computerplattform für autonomes Fahren, vorgestellt. Horizon Matrix 2 kann sich auf den Erfolg seines Vorgängers stützen und wurde bereits überall auf den globalen Märkten für autonom fahrende Fahrzeugflotten von Lösungsanbieter für Mobility as a Service (MaaS), OEMs und Tier-1-Zulieferern übernommen.Beim passiv gekühlten Matrix 2 ist der für die Automobilindustrie entwickelte KI-Prozessor von Horizon, der Horizon Journey 2, verbaut. Zudem unterstützt das System den Betrieb in einem breiten Spektrum von äußeren Umweltbedingungen. Die Computerplattform nutzt in der Praxis getestete Algorithmen, mit deren Hilfe es für eine hoch präzise visuelle Wahrnehmung bei Anwendungen sorgt, die von Fahrerassistenzsystemen bis zu vollständig autonom fahrenden Robotaxis, Shuttles, Lkw und Lieferfahrzeugen reichen. Jedes Horizon Matrix 2-System unterstützt bis zu 4 hochauflösende Echtzeit-Videostreams von der Umgebung. Hierfür kommt eine systemeigene 3er-Matrix-Lösung aus 12 Kameras (8 Kameras mit beschränktem Sichtfeld (FOV) und 4 Fischaugenkameras) zum Einsatz, womit 360-Grad-Aufnahmen von der Umgebung möglich sind. Horizon Matrix 2 kann passgenau für eine Vielzahl von Anwendungsfällen und unmittelbare Fahrumgebungen (Operating Design Domains, ODD) eingerichtet werden. Mit der gebündelten Erkennungssoftware werden bis zu 23 Klassen für pixel-genaue semantische Zergliederung, umfassende 2D-/3D-Objekterkennung sowie die Einordnung in Klassen der unterschiedlichen Fahrzeugtypen, Fußgänger, Fahrradfahrer, Ampeln und Verkehrsschilder unterstützt. Zudem werden ab sofort auch herausfordernde Szenarien, die nicht so häufig vorkommen, aber trotzdem wichtig sind, wie etwa Baustellen, unterstützt.Kunden, die von der effizienten Leistung des Matrix-Systems profitieren möchten, aber nicht auf ihre eigenen Deep-Learning-Modelle verzichten wollen, können auf das Horizon OpenExplorer KI-Toolkit zurückgreifen. Horizon OpenExplorer unterstützt beliebte Deep-Learning-Frameworks, wie etwa TensorFlow und MXNet, und steht auch für hoch moderne Netzbetreiber, Backbones und Modelle bereit. Im Umfang ebenfalls enthalten ist eine umfangreiche Bibliothek aus Design-Beispielen und -Dokumentationen, was für Kunden weniger Entwicklungsarbeit bedeutet."Dank unserer Plattform Horizon Matrix 2 können unsere Kunden und Partner ihre Entwicklungskosten erheblich verringern und die Zeiten bis zu Marktreife ihrer Flotten mit autonom fahrenden Fahrzeugen deutlich verkürzen", sagt Yufeng Zhang, Geschäftsführer des Bereichs Automotive Product Line und Vice President vonHorizon Robotics.Horizon Robotics hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2015 zum Weltmarktführer beim KI-gestützten Edge-Computing und bei der KI-Prozessor-Architektur entwickelt, indem es weltweit enge strategische Partnerschaften mit großen OEMs und Tier-1-Zulieferern aus der Automobilindustrie, wie etwa Audi, Chang'An und Bosch, geschlossen hat. Horizon arbeitet zudem mit HD-Mapping-Unternehmen zusammen, wie beispielsweise SK Telecom, dem größten Anbieter von Telekommunikationsdiensten in Korea, und DeepMap, einem Startup-Unternehmen aus Palo Alto. Dadurch kann Technologie für hochauflösendes Mapping für das autonome Fahren angeboten werden. Auf der CES 2020 haben Horizon Robotics und Faurecia, ein weltweit führenden Tier-1-Zulieferer, eine strategische Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen sie gemeinsam eine multimodale, KI-gestützte Wahrnehmungs-Lösungen entwickeln und die Kommerzialisierung der nächsten Generation von intelligenten Cockpit-Systemen beschleunigen wollen."Wir freuen uns sehr darüber, dass unser weltweites Netz aus Partnern und Kunden ständig wächst, und wir unternehmen alles, damit unsere Partner und Kunden erfolgreich sein können. Bei der Aufgabe des Unternehmens, das Leben sicherer und besser zu machen, steht die smarte Mobilität im Mittelpunkt und wir begrüßen und schätzen das Vertrauen, dass uns alle unsere Partner und Kunden rund um den Globus entgegenbringen", so Yufeng Zhang.Informationen zu Horizon RoboticsDas 2015 gegründete Horizon Robotics ist ein Pionier auf dem Gebiet des KI-gestützten Edge-Computing für Smart Mobility-Anwendungen. Horizon Robotics, das mittlerweile 600 Patente hält, entwickelt aktiv leistungsstarke, stromsparende und kostengünstige rechnergestützte Deep-Learning-Lösungen, die darauf abzielen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, das Fahrerlebnis zu verbessern und die zukünftige Generation automatisierter Fahrzeuge voranzutreiben.Horizon stellt seine Partner in den Mittelpunkt seiner Arbeit. Sie sollen davon profitieren, dass Produkte in einer unvergleichlich kurzen Zeit Marktreife erlangen, was durch die vom Unternehmen bereitgestellten Entwicklerwerkzeuge und eine Reihe von im Vorfeld trainierten Vorzeigemodellen ermöglicht wird. Horizon Robotics hat seit seinem Start Tier-1-Unternehmen und OEMs überall in Nordamerika, Europa und Asien in die Lage versetzt, Deep-Learning-Lösungen für Anwendungen in Fahrzeugen und für das automatisierte Fahren voranzutreiben und die Grenzen der Mobilitätsbranche auszudehnen. www.horizon.ai

Original-Content von: Horizon Robotics, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133791/4488964