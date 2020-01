ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA59064J1075 Mesa Exploration Corp. 10.01.2020 CA59064J2065 Mesa Exploration Corp. 13.01.2020 Tausch 15:1

US48138L1070 Jumei International Holding Ltd. 10.01.2020 US48138L2060 Jumei International Holding Ltd. 13.01.2020 Tausch 10:1

CA65412D3040 Nighthawk Gold Corp. 10.01.2020 CA65412D8098 Nighthawk Gold Corp. 13.01.2020 Tausch 5:1

US74371L1098 Proteon Therapeutics Inc. 10.01.2020 US04300J1079 Proteon Therapeutics Inc. 1 3.01.2020 Tausch 40:1