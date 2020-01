"Nach einer Performance von 40 Prozent im Jahr 2019 freuen wir uns auf ein weiteres spannendes Jahr in diesem dynamischen Marktumfeld…"Internet, Digitalisierung, neue Technologien - diese Innovationen werden auch 2020 weiter sämtliche Bereiche des wirtschaftlichen und privaten Alltags bestimmen. Unzählige Unternehmen gestalten diesen Trend, forcieren ihn und profitieren davon. Für Anleger ist es oft nicht einfach, jene Unternehmen zu identifizieren, welche sich auch längerfristig in ihren Märkten durchsetzen werden. Hier setzt der Global Internet Leaders-Fonds an.

Den vollständigen Artikel lesen ...