Medienmitteilung 10. Januar 2020

bfw liegenschaften ag - Ausserordentliche Generalversammlung 2020 genehmigt Anträge des Verwaltungsrats

Frauenfeld, 10. Januar 2020 - An der ausserordentlichen Generalversammlung der bfw liegenschaften ag (SIX Swiss Exchange: BLIN) vom 10. Januar 2020 in Frauenfeld waren insgesamt 5'747'668 Aktienstimmen vertreten, was 72.87% aller Stimmrechte entspricht. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Aktionärsvertreter vertraten 5'393'846 Aktienstimmen. 353'822 Stimmen wurden durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Die ausserordentliche Generalversammlung hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Der Änderung von Art. 3 der Statuten wurde mit 97.8% der Aktienstimmen zugestimmt. Die Änderungen von Art. 8 und 31f wurden mit 97.2% Ja-Stimmen angenommen.

Die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung 2020 mit den entsprechenden neuen Statutenwortlauten ist auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link verfügbar:

https://www.bfwliegenschaften.ch/index.php/de/media-relations/media-relations-2

Kontakt:

bfw liegenschaften ag

Bahnhofstrasse 92, 8500 Frauenfeld

Prof. Dr. Dr. Christian Wunderlin

Verwaltungsrat, Vertreter der Namenaktien Kategorie A und CEO ad interim

+41 79 833 41 86

christian.wunderlin@dienigma.ch

Informationen über bfw liegenschaften ag

www.bfwliegenschaften.ch

bfw liegenschaften ag ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Frauenfeld/Thurgau. Der Anlagefokus liegt insbesondere auf Wohnliegenschaften an Pendlerlagen um Wirtschaftszentren in der Deutschschweiz. Die Namenaktien A der bfw liegenschaften ag sind an der SIX Swiss Exchange (Symbol BLIN, Valorennummer 1820611, ISIN Nummer CH 001 820 6117) notiert.