ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Freitag wenig bewegt. Auch an den übrigen Börsen in Europa und den USA tat sich wenig. Im Anschluss an etwas schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten bewegte sich die eidgenössische Börse moderat nach unten. Händler sprachen aber nichtsdestotrotz von einer soliden Verfassung des US-Arbeitsmarktes. Mit steigender Nervosität wurden die Schlagzeilen um das im Iran abgestürzte Flugzeug aus der Ukraine zur Kenntnis genommen. Es verdichteten sich die Anzeichen, dass die Maschine versehentlich vom iranischen Militär abgeschossen worden sein könnte. Zwar belasteten die Schlagzeilen kaum, sie animierten aber auch nicht zu Käufen. Die USA verhängten indes weitere Sanktionen gegen das Mullahregime - unter anderem gegen die Stahlindustrie.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.639 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,76 (zuvor: 44,81) Millionen Aktien. Nach den deutlichen Vortagesverlusten erholten sich Sika um 1,2 Prozent und führten das Feld der Gewinner im SMI an, nachdem am Vortag die Geschäftszahlen nicht überzeugt hatten. Händler bescheinigten dem Spezialchemiekonzern aber ein solides Geschäftsmodell mit Zukunft.

ABB gaben um 0,5 Prozent nach. Der Technologiekonzern baut Stellen in einem Stromnetzwerk in den USA ab. Darüber hinaus gab es kaum Nachrichten zu heimischen Unternehmen aus der ersten Reihe. Zurich Insurance machten die Verluste des Vortages mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent zumindest etwas wett. Schlusslicht bildeten Lafargeholcim mit einem Abschlag von 1,1 Prozent.

In der zweiten Reihe legten Basilea um 5,7 Prozent zu. Das Biopharmaunternehmen hatte für 2019 vorläufige Geschäftszahlen vorgelegt. Der Umsatz wurde auf Jahressicht leicht gesteigert - vor allem lag er aber über dem zuvor genannten Erlöszielband, wie Händler anmerkten.

January 10, 2020

