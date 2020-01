(shareribs.com) Frankfurt / New York 10.01.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich am Freitag teils deutlich fester. BioFrontera meldete einen Rekordumsatz und auch für Evotec geht es aufwärts. Vita34 und 4SC verlieren. An der Wall Street klettern Puma Biotech und Sarepta. Der DAX verbessert sich am Nachmittag um 0,3 Prozent auf 13.530 Punkte, gestützt von RWE, E.On und Volkswagen Heidelberg Cement, Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...