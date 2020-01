Es ist nun verboten, sich auf Reddit als eine andere Person oder Entität - also etwa eine Firma - auszugeben. Auch Deepfakes mit Manipulationszweck sind nicht mehr erlaubt. Gerne gesehen war es nie, nun ist es ausdrücklich nicht mehr erlaubt: Sich auf Reddit als jemand auszugeben, der man nicht ist. Die Plattform hat ihre Nutzungsrichtlinien in der Hinsicht aktualisiert und auch Admin Lastbluejay erklärt in einem Post die Hintergründe. Ebenfalls verboten sind daher nun Deepfakes, die mit der Absicht erstellt wurden, Zuschauer in die Irre zu führen und falsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...