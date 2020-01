Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta021/10.01.2020/18:17) - Die Börse Düsseldorf hat der Uptech AG mitgeteilt, dass sie den Börsenhandel der Aktie der Uptech AG im Freiverkehr der Börse Düsseldorf vorübergehend ausgesetzt hat. Die Uptech AG befindet sich jedoch derzeit in Gesprächen mit der Börse Düsseldorf, um schnellstmöglich eine Wiederaufnahme des Handels zu erwirken.



