In unserem Beitrag vom 13.12.2019 hatten wir die operativen Effizienzplanungen bei KGHM Polska Miedz (PLKGHM000017) hingewiesen. KGHM ist der bedeutendste Silberproduzent der Europäischen Union und drittgrößter weltweit sowie der sechstgrößte Kupferproduzent der Welt.Neben den operativen Verbesserungen standen in den vergangenen Wochen aber auch die Entwicklungen in Chile im Fokus. KGHM betreibt dort die Sierra Gorda Mine, in der Kupfer und Molybdän abgebaut werden. In Chile ist seit den Massenprotesten ein politischer Prozess in Gang gekommen, der in einer Volksabstimmung über eine neue Verfassung im April 2020 enden soll. Aus heutiger Sicht kann erwartet werden, dass es anderes als befürchtet nicht zu einer dauerhaften Unterbrechung der Förder- und Transportaktivitäten kommt.

Den vollständigen Artikel lesen ...