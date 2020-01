Berlin (ots) - In Berlin wird um die erste Radfahrerin getrauert, die 2020 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Ein Lkw erfasste die Frau am Kottbusser Tor in Kreuzberg. Beim Abbiegen. Wieder einmal - und doch verschlägt es einem immer wieder die Sprache. Da findet auf den Straßen Berlins täglich die Auseinandersetzung David gegen Goliath statt, Zweiräder gegen Vierräder, und der Schwächere bleibt Monat für Monat, Jahr für Jahr auf sich allein gestellt. Ungeschützt. Gewiss: Radfahrer sind nicht qua ihres klimafreundlichen Fortbewegungsmittels die besseren Verkehrsteilnehmer. Es sind insgesamt dennoch: die Schwächeren. Auf Rücksicht können Radfahrer in Berlin kaum zählen. Aber die technischen Mittel zu ihrem Schutz - wie Abbiegeassistenten für Lkw - gibt es. Ihre Einführung wird mancher Radfahrer nicht mehr erleben.



