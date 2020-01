The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.01.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.01.2020



ISIN Name



CA59064J1075 MESA EXPLORATION CORP.

CA65412D3040 NIGHTHAWK GOLD CORP.

SE0005594728 HEMBLA AB B

US48138L1070 JUMEI IN.H.ADR A1 DL-0002

US74371L1098 PROTEON THERAPEUT.DL-,001

US9508141036 WESCO AIRCRAFT HLD.DL-,01