Positive Studienergebnisse beflügeln die Aktien von Medigene (WKN: A1X3W0). Auf Xetra geht der Biotech-Wert mit einem Tagesplus von +33,35% auf 5,55 Euro aus dem Handel. Auf Tradegate steigt der Kurs weiter auf 5,93 Euro.

Medigene teilt mit, dass die primären Endpunkte seiner AML-Studie erreicht wurden. So suggerierten die Topline-Ergebnisse laut Angaben eine "sichere und machbare Behandlung mit DC-Impfstoffen über 24 Monate". In der Phase-I/II-Studie testete Medigene seinen Leukämie-Impfstoff Dendritische Zell-Vakzine an 20 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML).

Auch die Resultate zu den sekundären Endpunkten sind erfreulich. So überlebten 16 von 20 Patienten. Der Leiter der an der Universitätsklinik Oslo durchgeführten Studie, Dr. Yngvar Floisand, zeigt sich zufrieden:

Es ist erfreulich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...