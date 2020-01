Köln (ots) - Die 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am Freitagabend wie angekündigt mit einer Stellungnahme zu den tragischen Buschfeuern gestartet, die derzeit auch in Deutschland für große Aufmerksamkeit sorgen. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich kündigten eine RTL-Spendenaktion für das Land an, in dem die Produktion der Dschungelshow seit vielen Jahren gerne zu Gast ist.Daniel Hartwich sagte in der Auftaktsendung: "Wir wollen unsere Präsenz auch dazu nutzen, um zu helfen. Nicht als Ausrede, sondern aus Überzeugung und in tiefer Verbundenheit mit dem Land und den Menschen." Sonja Zietlow: "Wir sind hier seit 16 Jahren vor Ort und haben hier Freunde und ein bisschen auch ein zweites Zuhause gefunden". Daniel Hartwich ergänzte: "Und wenn Sie der Meinung sind, man sollte mehr machen als TV-Unterhaltung, super! Dann sind wir einer Meinung. Also machen Sie es wie wir: Spenden Sie!"Auf Empfehlung der australischen Botschaft in Berlin kooperiert RTL im Rahmen einer Spendenaktion mit dem Deutschen Roten Kreuz. Das Deutsche Rote Kreuz leitet die Spenden an seine Schwesterorganisation, das Australische Rote Kreuz, weiter, das von den Buschfeuern betroffene Menschen vor Ort unterstützt. Die Gelder fließen in den Nothilfe- und Wiederaufbau-Fonds. Konkret unterstützt das Australische Rote Kreuz Menschen in zahlreichen Evakuierungs- und Nothilfezentren, leistet psycho-soziale Hilfe, verteilt Wasser, Lebensmittel und andere Hilfsgüter und stellt finanzielle Soforthilfen für Menschen zur Verfügung, die durch Buschfeuer ihr Zuhause verloren haben.RTL selbst unterstützt die Spendenaktion zum Start mit 100.000 EURO und wird zum Finale der Show noch einmal nachlegen. In der Zwischenzeit kann ab sofort an das Deutsche Rote Kreuz gespendet werden.Alle Details zur Spendenaktion inklusive einem Direktlink für Onlinespenden finden sich ab sofort auf RTL.de.Bankverbindung:IBAN: DE63370205000005023307BIC: BFSWDE33XXXBetreff: Australien RTLPostadresse:Deutsches Rotes Kreuz e.V.GeneralsekretariatCarstennstr. 5812205 BerlinDie Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Für Spenden unter 200 Euro können Spender einfach ihren Kontoauszug beim Finanzamt einreichen. Ab einer Spende von 25 Euro erhalten sie bei Angabe ihrer Andresse automatisch zu Beginn des Folgejahres eine Zuwendungsbestätigung vom DRK.Botschafterin Lynette Wood: "Wir sind dankbar für die Unterstützung durch unsere Freunde aus aller Welt"Im Vorfeld der Spendenaktion hat sich RTL mit der australischen Botschaft in Berlin über die besten Wege ausgetauscht, den betroffenen Gebieten in Australien zu helfen. Botschafterin Lynette Wood in einem Statement gegenüber RTL: "Australien erlebt derzeit verheerende und ausgedehnte Buschbrände. Dies sind schwere Zeiten für unser Land. Wir trauern um die, die ihr Leben verloren haben. Unser Mitgefühl gilt jenen, die ihr Zuhause und ihre Existenzgrundlagen verloren haben. Wir sind auch zutiefst traurig über den Verlust von Natur und Tierwelt. Aber wir sind unendlich dankbar für den unermüdlichen Einsatz unserer freiwilligen und hauptamtlichen Rettungskräfte, sowie für den großartigen Zusammenhalt in allen Teilen Australiens und die Unterstützung durch unsere Freunde aus aller Welt.Das Amt für Wiederaufbau nach Buschfeuern der australischen Regierung koordiniert bereits ein nationales Programm zum Wiederaufbau der betroffenen Gemeinschaften sobald die akute Gefahr gebannt ist.Viele der von den Buschfeuern in den vergangenen Monaten betroffenen Regionen sind auf den Tourismus zur Unterstützung ihrer lokalen Wirtschaft und der Existenz ihrer Gemeinschaften angewiesen. Die australische Regierung begrüßt daher touristische und geschäftliche Aktivitäten zur Unterstützung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus. Ich hoffe, dass alle Besucher um die wundervollen Erfahrungen und Eindrücke wissen, die Australien zu bieten hat.Seit über zehn Jahren wird die deutsche Fernsehshow 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Norden von New South Wales gedreht. Seitdem haben sich viele persönliche Beziehungen mit den Menschen und Unternehmen vor Ort gebildet. Wir sind dankbar für die Fortsetzung der Produktion, die in enger Abstimmung mit den lokalen Behörden die Sicherheit der Crew, der Teilnehmer und der Menschen vor Ort sicherstellt."Ein Portraitfoto von Botschafterin Lynette Wood finden Sie hier zum Download:https://dfat.gov.au/about-us/our-people/homs/Pages/ambassador-to-germany.aspxPressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4489035