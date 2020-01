Breaking News zum Wochenende: Der ultimative Rallyeauslöser am Montag!?

Anzeige / Werbung

Mit der soeben lancierten Meldung wird völlig klar, warum die Aktie der innovativen American Aires zuletzt ein Allzeithoch nach dem anderen markiert. Das Unternehmen bedient ab sofort einen internationalen Massenmarkt und trumpft mit einem ganz deutlichen Wettbewerbsvorteil auf: American Aires kann die Wirksamkeit seiner Produkte, die uns alle vor den negativen Auswirkungen der Strahlungen, die uns in unserem komplett vernetzten Zeitalter durch die ständige Nutzung von Smartphones, Notebooks, Tablets, Wifi-Routern etc. erreichen, schützen sollen, dank zahlreicher wissenschaftlicher Studien und einer langen Entwicklungszeit belegen. Wir selbst nutzen inzwischen seit einiger Zeit Produkte von American Aires und sind äußerst angetan.

Dank eines 7,56 Mio. Dollar (CDN) großen Börsengangs im November 2019 kann das Unternehmen jetzt das tun, was notwendig ist: Die Story muss Wellen schlagen. Eine international ausgerichtete Marketingkampagne soll jetzt die Umsätze für American Aires sprudeln lassen.

Heute gibt das Unternehmen als erstes Ziel rund 1.000 Bestellungen am Tag bekannt und lanciert hierzu gegen Ende des 1. Quartals einen neuen Webshop, mit welchem man bis zu 10.000 Bestellungen am Tag abwickeln kann. Ferner erfahren wir erstmals Details zu den Bestellungen während der bisherigen Softlaunch-Phase der einzigartigen Produkte. Herausstechend ist, dass der bisherige durchschnittliche Warenkorb einen Bestellwert von beachtlichen 292$ (US) aufweist.

Stellen wir die folglich logische und ganz einfache Berechnung auf, die bei Erreichen der Marke von 1.000 Bestellungen pro Tag aufzustellen ist:

1.000 x 292$ = 292.000$

365 (Tage) x 292.000$ = 106.580.000 Dollar (US)

bzw. rund 139 Mio. Dollar (CDN)

Prognose: Fast 140 Mio. Dollar Umsatz pro Jahr!!!

Demgegenüber steht eine aktuelle Bewertung von lediglich rund 50 Mio. Euro.

- Soweit also zu den aktuellen Prognosen des erfahrenen Managements, zu dem wir auch die beiden Erfolgsmanagern Richard Buzbuzian und Tony Di Benedetto zählen dürfen, die beide regelmäßig in hochinnovative Unternehmen investieren und für ihre Drohnenlieferungssoftware selbst große Partner wie die Air Canada gewinnen konnten.

Ganz ehrlich: Bei einem Markt von allein 4,68 Mrd. Handynutzern weltweit erscheint die Prognose von durchschnittlich 1.000 Bestellungen pro Tag wohl durchaus äußerst konservativ. Wir sind nach Sichtung und Nutzung der Aires-Produkte davon überzeugt, dass diese Marke mit einer geschickt angelegten Marketingkampagne sehr schnell zu erreichen ist.

American Aires*

WKN: A2PUXC

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

News: AMERICAN AIRES ANNOUNCES GLOBAL WEBSITE AND DISTRIBUTION TO DRIVE SALES WORLD WIDE

Erstmals teilt das Aires-Management also in dieser Meldung die ersten Verkaufsprognosen mit der Öffentlichkeit. Dementsprechend groß dürfte wohl auch die Reaktion an der Börse am kommenden Montag ausfallen, ist das Upsidepotenzial in der Aktie von American Aires jetzt ganz besonders deutlich, zumal die Bewertung des Unternehmens gemessen an den Prognosen nahezu absurd erscheint. Wir erwarten zeitnah entsprechende Updates zu den Verkaufszahlen und nähert man sich auch nur annähernd den ersten Prognosen (Ziel bis Ende 2020), kann die Aktie ganz klar bei einem Vielfachen des aktuellen Kurses notieren. Wir glauben sogar, dass man die anvisierte Zahl von 1.000 Bestellungen pro Tag noch deutlich übertreffen sollte. Was das dann für den Jahresumsatz bedeutet, müssen wir wohl nicht noch einmal vorrechnen.

Zweifel an längerem "Pennystock-Dasein"

Fakt ist wohl, dass die Aktie von American Aires Anlegern der frühen Stunde definitiv das Potenzial bietet, auf ein kurzfristiges Szenario zu spekulieren, das die Aktie sehr schnell auf ein anderes als das derzeitige Pennystock-Niveau katapultieren sollte. Die Produkte von American haben zudem das Potenzial, sowohl off- als auch online viral zu gehen. Wir selbst werden gefühlt nahezu ständig von anderen Leuten gefragt, "was das da ist, das am Smartphone pickt".

Zu sehen: der Aires Defender Pro, Aires Guardian und Aires Shield Pro

Deutlich besserer Schlaf war nur eine Wirkung im Selbsttest

In der Tat entwickelt sich das Unternehmen mit einem wahrscheinlich weltweit einzigartigem Produkt schon seit einer Weile zu einem absoluten Highflyer an der kanadischen Börse. Die aktuelle Produktlinie kann nahezu weltweit bereits online erstanden werden und wir können nach dem Test der Produkte nur dazu raten, sich diese Produkte zuzulegen. Ein deutlich besserer Schlaf und ein erheblich besseres Wohlbefinden waren bei uns Folgen des Einsatzes der in unseren Augen wirklich herausragenden Produkte von American Aires, die uns vor den Strahlungen beim Einsatz unserer Smartphones, Laptops, iPads, Routern etc. schützen sollen.

American Aires feierte im November 2019 ein extrem erfolgreiches Multimillionen-IPO an der kanadischen Börse. Akkreditierte Anleger steckten deutlich über 7 Mio. Dollar (CDN) in dieses in unseren Augen extrem vielversprechende Unternehmen, in welches schon vorab zig Millionen und viele Jahre an Entwicklungszeit geflossen sind. Herausgekommen sind Produkte mit absolutem Alleinstellungsmerkmal, die ein wirklich enormes Problem unserer Zeit lösen: Niemand von uns möchte von Smartphones, Routern, iPads etc. im wahrsten Sinne des Wortes "verstrahlt" werden.

Wir glauben, man sollte die Aktie noch vor Beginn einer international ausgerichteten Marketingkampagne kaufen. Denn bei Erfolg wird die Aktie wohl kaum mehr als Penny Stock zu haben sein.

Mit dem Start des Netzausbaus des Mobilfunkstandards 5G kommt zwar in Sachen Surfgeschwindigkeit viel Freude auf, aber tatsächlich werden gerade auch in jüngster Zeit die gesundheitlichen Auswirkungen immer mehr in Frage gestellt. Wie können wir uns schützen!?

5G: Ärzte und Wissenschaftler fordern Moratorium

Mehr als 200 Ärzte und Wissenschaftler fordern ein Moratorium, weil sie erhebliche gesundheitliche Schäden als Folge der 5G-Einführung befürchten. 5G wird die Exposition gegenüber hochfrequenten elektromagnetischen Feldern (RF-EMF) zusätzlich zu 2G, 3G, 4G, Wi-Fi usw. für die bereits vorhandene Telekommunikation erheblich erhöhen. RF-EMF ist nachweislich schädlich für Mensch und Umwelt. Die über 240 Wissenschaftler verweisen auf die Tatsache, dass "zahlreiche neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen gezeigt haben, dass EMF lebende Organismen weit unter den meisten internationalen und nationalen Richtlinien beeinflusst". Zu den Auswirkungen zählen ein erhöhtes Krebsrisiko, zellulärer Stress, eine Zunahme schädlicher freier Radikale, genetische Schäden, strukturelle und funktionelle Veränderungen des Fortpflanzungssystems, Lern- und Gedächtnisdefizite, neurologische Störungen und negative Auswirkungen auf das allgemeine Wohlbefinden des Menschen. Schäden gehen weit über die menschliche Rasse hinaus, da zunehmend schädliche Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere zu beobachten sind.

American Aires bietet weltweit und wissenschaftlich nachgewiesene Lösung: Der Aires Shield Pro harmonisiert die Strahlungen

Das Unternehmen American Aires hat die Lösung, die für jedermann weltweit und ohne enormen Kostenaufwand verfügbar ist. Für die jetzt am Markt erhältlichen Produkte hat man bereits Awards gewonnen. Die Wirkung - ein eigens entwickelter Chip harmonisiert die Strahlungen - wurde in zahlreichen unabhängigen Studien getestet. Und genau jetzt plant das Unternehmen eine internationale Marketingkampagne, welche die Umsätze in die Höhe schellen lassen sollten, treffen die Produkte des innovativen Unternehmens doch exakt den Puls der Zeit. Die Produkte können bereits online bestellt werden (auch die aktuelle Produktlinie ist bereits 5G-kompatibel, wenngleich zusätzlich speziell auf 5G ausgerichtete Produkte geplant sind), auch in Deutschland!

Wir können uns sehr gut vorstellen, dass weltweit ein richtiger Hype um die Produkte von American Aires ausbrechen könnte. Kommt der Hype, könnte beispielsweise auch eine Übernahme durch einen Smartphone-Produzenten die Folge sein, der die Technologie dann direkt verbaut.

Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit der Produkte von American Aires: HIER zu den Studien.

Fazit: Die Gehirnaktivität unter Verwendung des Aires Shields ist nahe am "Urzustand"

Bisher Bestellungen aus über 20 Ländern: OHNE große Marketingkampagne!

Auch wir haben das Produkt getestet und waren zunächst skeptisch, doch wurden eines besseren belehrt. So hat sich das Nutzen des Aires Shield Pros extrem positiv auf den Schlaf ausgewirkt. Auch der Aires Defender Pro wird inzwischen von uns genutzt. Wir können die Nutzung ausdrücklich nur empfehlen.

Hier eine Bewertung zum Aires Defender Pro (Quelle: airestech.com)

HIER geht es zum Onlineshop

Die Wirkung im Zusammenhang mit dem Aires Defender Infinity wurde von MaxPulse dokumentiert, einem von der FDA zugelassenen Medizinprodukt der Klasse II zur Überwachung des Herzens. Der Einsatz des Defenders brachte eine deutliche Verbesserung hervor (wie in der Grafik ersichtlich). HIER zur Studie.

Der CEO von American Aires sagt, dass dass Unternehmen nach einem Soft Launch seiner Produkte Bestellungen aus mehr als 20 Ländern erhalten hat, und dies ohne großes Marketingbudget! Mit dem Börsengang hat man viele Millionen eingespielt und so soll nun in Kürze eine große international ausgerichtete Marketingkampagne starten.

So funktioniert der Aires Shield Pro:

Kunden bestellen gleich mehrere Produkte

Ein weiterer Clou: Seit der jetzt lancierten Meldung ist auch der Wert des bislang durchschnittlich erfassten Warenkorbs bekannt, der sich auf 292 USD beläuft, was im übrigen auch völlig logisch erscheint: Glaubt man an die positive Auswirkung der Produkte, dann bestellt man zumindest einen Aires Shield Pro für jedes Smartphone im Haushalt. Auch wir haben inzwischen Familie, Freunde und Bekannte mit dem Aires Shield Pro versorgt.

Der Aires Defender Pro ist das teurere Premiumprodukt von American Aires und soll beispielsweise angewendet in der Hosen- oder Jackentasche Strahlungen harmonisieren. Hauptkern ist der eigens entwickelte und patentgeschützte Chip.

Weltweit 4,68 Milliarden Handnutzer (gemäß Statista Research)

Fakt ist wohl, dass wir weltweit betrachtet tatsächlich von einem Milliardenmarkt sprechen. Potenziell kann (und sollte vielleicht) jeder Smartphone- und Handynutzer weltweit einen Aires Shield Pro nutzen. Je mehr Menschen das Produkt am Handy, am Laptop, am iPad, am Router etc. haben, umso schneller wird die Marketingmaschinerie rollen: Denn das Produkt ist durchaus auffällig! Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben den Aires Shield Pro an Ihrem Smartphone. - Was glauben Sie, wie oft Sie gefragt werden, was das ist, das da auf ihrem Smartphone klebt. Ja, wir wissen die Antwort inzwischen selbst, werden wir selbst gefühlt "ständig und überall" gefragt.

Erfolgsgründer mit dabei

Auch die erfolgreichen Gründer Richard Buzbuzian und Tony Di Benedetto haben ein Gespür für den Zeitgeist. Mit der Gründung von Drone Delivery Canada haben die beiden Erfolgsmacher für großes Aufsehen gesorgt und inzwischen namhafte Partner wie Air Canada ins Boot holen können. Die Aktie war ein absoluter Highflyer und auch deutsche Anleger haben eine Menge Geld verdient. Der Aktienkurs konnte sich vom Tief in 2016 innerhalb weniger Jahre mehr als verzehnfachen. Das Unternehmen ist heute mit über 160 Mio. Dollar bewertet. Genau diese beiden Herren sitzen jetzt auch im Vorstand von American Aires.

American Aires ist mit seinem 7,56 Mio. Dollar-Börsengang im November letzten Jahres noch sehr jung an der Börse und Anleger können aktuell immer noch im Frühstadium der Entwicklungsphase des Unternehmens einsteigen. Potenziell haben die Produkte von American Aires sicherlich das Zeug dazu, weltweit für sehr viel Aufmerksamkeit zu sorgen. Bei 4,68 Milliarden Handynutzern ist der Markt für American Aires wirklich gewaltig.

Demgegenüber steht eine aktuelle Bewertung des Unternehmens von rund 50 Mio. Euro (Quelle: Stockwatch & Oanda; 9.1.2020). Klar, natürlich steht jetzt gerade alles noch in den Startlöchern, aber sonst könnten Sie die Aktie von American Aires jetzt auch nicht als Penny Stock kaufen. Letzter Kurs an der Heimatbörse in Kanada: 0,67$ (CDN).

Sieben Gründe, die für einen jetzigen Einstieg in American Aires sprechen:

5G ist die nächste große Sache seit dem Internet in den 90er Jahren - der Markt wird in den nächsten sieben Jahren voraussichtlich 667,9 Milliarden US-Dollar erreichen.

4,68 Milliarden Handynutzer weltweit können das günstigste Produkt von American Aires potenziell nutzen. Wir sprechen über einen gewaltigen Markt für den Aires Shield Pro!

American Aires hat eine Technologie entwickelt, die die Strahlungen umstrukturiert und in eine biologisch verträglichere Form umwandelt, um die schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung zu verringern. Das Unternehmen hat daher die potenziell gesundheitsschädlichen Risiken von 5G-Produkten gelöst.

Alle Geräte des Unternehmens wurden in unabhängigen Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen getestet, verifiziert und zugelassen.

Aires besitzt 11 exklusive patentierte Technologien und die Produkte des Unternehmens sind international anerkannt und wurden mehrfach ausgezeichnet.

Alle Produkte des Unternehmens verwenden exklusive patentierte Technologien.

Anleger der frühen Stunde profitieren von der patentierten Technologie des Unternehmens, die weltweit einzigartig ist.

Unsere Meinung

American Aires könnte jetzt mit einer geplanten international ausgerichteten Marketingkampagne tatsächlich vor einem "Megaboom" stehen. Jahrzehntelange Forschung und Millioneninvestments gingen voraus, bevor man startklar war, die innovativen und inzwischen wissenschaftlich unabhängig geprüften Produkte zu verkaufen. Ein Softlaunch ohne großes Marketingbudget war bereits überaus erfolgreich.

Die Story ist noch ein Geheimtipp bei Anlegern, wenngleich sich die Aktie seit Börsengang im November bereits äußerst erfreulich entwickelt. Der Aktienkurs hat sich seitdem verdoppelt. Bei einer jetzt erfolgreichen Einführung der Aires-Produkte spricht wohl sehr vieles für "Tenbagger"-Potenzial der Aktie von American Aires.

Tipp: Probieren Sie den Aires Shield Pro einmal selbst! HIER geht es zum Onlineshop.

Über American Aires

American Aires ist im kanadischen Ontario ansässig. Das Unternehmen widmet sich der Erforschung, Entwicklung und Implementierung innovativer Technologielösungen. Mit diesen Lösungen können Verbraucher sicher mit elektronischen Produkten des 21. Jahrhunderts umgehen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Produkten, die Personen vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Emissionen schützen sollen. Diese Emissionen werden von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, WLAN-Routern und Elektroautos verursacht, um nur einige zu nennen. Eine international ausgerichtete Marketingkampagne soll nun den für den Erfolg notwendigen Bekanntheitsgrad und entsprechende Umsätze sorgen.

Informieren Sie sich selbst über American Aires:

Webseite: https://www.airestech.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca



Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von American Aires.

Enthaltene Werte: CA02377G1054