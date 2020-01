Köln (ots) - Das RTL-Dschungelcamp startete am Freitagabend mit herausragenden Zuschauerzahlen in seine 14. Staffel: Insgesamt 6,01 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 24,3 Prozent) sahen ab 21.15 Uhr die Auftaktfolge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", zu deren Beginn die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich eine RTL-Spendenaktion für Australien ankündigten (alle Details auf RTL.de). In der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte die erste Show 33,6 Prozent Marktanteil (4,41 Mio.). Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 40,3 Prozent (3,12 Mio.). Damit war die dreistündige Livesendung aus dem australischen Dschungel in den drei Zuschauergruppen das mit Abstand erfolgreichste Programm am Freitag. In der Spitze erreichte der Auftakt 7,31 Millionen Zuschauer.Und ein Dschungelstar ist bereits nicht mehr dabei: Am Nachmittag des zweiten Tages im Dschungelcamp fühlte sich Prof. Dr. Günter Krause nicht wohl. Um den Grund dafür abzuklären, begleiteten die betreuenden Produktions-Ärzte den Bundesverkehrsminister a. D. für einen Gesundheitscheck aus dem Dschungel. Günther Krause geht es gut. Dennoch wurde nach eingehenden Untersuchungen entschieden, dass der 66-Jährige nicht mehr Teil von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sein wird. Alle weiteren Infos und eine persönliche Einschätzung des Ex-Politikers - heute Abend bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (Samstag, 11. Januar 2020, 22.15 Uhr, RTL).Der Auftakt der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach", die ab 0.25 Uhr beim Schwestersender RTLplus zu sehen war, erreichte einen Marktanteil von 5,9 Prozent in der RTLplus-Zielgruppe der 40- bis 64-jährigen Frauen (0,14 Mio.). Insgesamt sahen 0,40 Millionen Zuschauer (MA: 4,3 %) die Show. Heute Abend begrüßt Angela Finger-Erben in ihrer Sendung - diesmal bei RTL - Olivia Jones, Felix van Deventer und Sükrü Pehlivan.Nach der Dschungelshow erreichte das "RTL Nachtjournal" ab 0:25 Uhr einen starken Marktanteil von 27,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen (2,02 Mio.). Insgesamt sahen 2,70 Millionen (MA: 23,0 %) die RTL-Spätnachrichten. Ein "RTL Nachtjournal Spezial" zur Feuerkatastrophe in Australien sahen ab 0:35 Uhr 2,15 Millionen Zuschauer (MA: 20,7 %), der Marktanteil bei den 14- bis 49-Järhigen betrug 24,6 % (1,57 Mio.).Mit einem Tagesmarktanteil von 18,1 Prozent war RTL am Freitag bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern die klare Nummer Eins. Auf den weiteren Plätzen folgten mit weitem Abstand ZDF (8,3 %), ProSieben (7,4 %), Sat.1 (7,1 %), ARD (6,8 %) und VOX (5,3 %). Beim Gesamtpublikum lag RTL mit 13,1 Prozent Tagesmarktanteil hinter dem ZDF (14,4 %).Bilder und Informationen zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" finden Sie im RTL-Newsroom (http://kommunikation.rtl.de)Datenquellen: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL Data & Audience IntelligencePressekontakt:Konstantin von StechowRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221-45 67 42 39Konstantin.vonStechow@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4489159