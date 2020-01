Was die Welt im Innersten zusammenhält, das fand Faust zuletzt dann doch nicht heraus. Was dagegen Wasser zusammenhält, das wissen wir - es sind die Molekularkräfte, und die äußern sich an der Oberfläche als Oberflächenspannung.

Der Beitrag Hass und Heuchelei - »Haltung« und Spaltung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...