Hamburg (ots) - Das weltweit tätige Hamburger Familienunternehmen CREMER investiert in das Frankfurter Food-Startup Lizza GmbH und hat die Mehrheitsanteile an dem 2016 gegründeten Hersteller von Low-Carb-Produkten übernommen."Lizza bedient mit seinem Produktportfolio den wachsenden Markt gesunder und nachhaltiger Lebensmittel. Mit unserer langjährigen Expertise im Bereich Getreide und unserem weltweiten Handels-Netzwerk können wir den Erfolg von Lizza optimal unterstützen und gemeinsam das Geschäft ausbauen", so Dr. Ullrich Wegner, CEO der Peter Cremer Holding GmbH & Co. KG.Lizza wurde 2016 von Marc Schlegel und Matthias Kramer gegründet. Mit seinem Fokus auf Low-Carb-Teigprodukte hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, ernährungsbewusste Verbraucher mit seiner Produktpalette über den gesamten Tag zu begleiten. Lizza stellt Pizzaböden, Toasties und Backmischungen für Brot und Kuchen sowie Pasta her. Grundlage der Teige sind vor allem Lein- und Chiasamen. Die Produkte sind Low Carb, glutenfrei, vegan und zu 100 Prozent Bio.Der Vertrieb erfolgt vor allem über den eigenen Online-Shop. Als reines E-Commerce-Unternehmen gestartet, erwirtschaftet Lizza inzwischen mehr als die Häfte seiner Umsätze im stationären Lebensmitteleinzelhandel. Die Produkte sind unter anderem bei Kaufland, REWE und EDEKA in Deutschland sowie bei SPAR in Österreich und COOP in der Schweiz gelistet. Einem breiteren Publikum ist Lizza seit einem Auftritt der Gründer in der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannt.Über CREMER:CREMER wurde 1946 von Peter Cremer gegründet und ist ein weltweit tätiges erfolgreiches Unternehmen für Handel, Logistik und Industrie, das in dritter Generation in Familienbesitz ist. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist CREMER weltweit aktiv. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg.Mit der Nordgetreide GmbH & Co. KG betreibt die Cremer Holding ein europaweit agierendes Unternehmen, das sich auf die schonende Verarbeitung von Mais, Weizen, Gerste und Reis zu Lebensmitteln spezialisiert hat. An den Standorten Lübeck, Falkenhagen und Überherrn produziert Nordgetreide hochwertige Frühstückscerealien und erstklassige Mühlenprodukte für führende Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel und in der Lebensmittelindustrie.