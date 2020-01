Für Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) war kurstechnisch betrachtet eine relativ ereignislose Woche. Kurstechnisch, aber es gab eine Nachricht, die operativ bisher ungeahnte Perspektiven eröffnet. 131 Millionen Mobilfunkkunden der zukünftigen Sprint-T-Mobile USA sind das Ziel. In dieser Woche öffnete Softbank Wirecard die Tür zu dieser riesigen Klientel - erster Schritt ist eine Kooperation im Bereich des IoT und Paymentstrukturen. Ein Geschäft mit Zukunft, aber natürlich noch lange nicht das, was bei einem Partner wie einem Mobilfunkanbieter möglich ist. Wir sind gespannt, was noch alles kommt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...