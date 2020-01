Die Elektroauto-Vermietung UFODrive expandiert in weitere Städte. Ab sofort stehen am Potsdamer Platz in Berlin und an drei Standorten in London das Tesla Model 3 und Model S zur Miete bereit. Mit den neuen Standorten ist das Unternehmen jetzt in insgesamt zwölf europäischen Städten aktiv. Die gesamte Vermietung ist rein App-basiert. Übernommen und abgegeben werden die Fahrzeuge an festen Stationen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...