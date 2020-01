In die Berichte und Kommentare zu den australischen Buschfeuern mischt sich in Deutschland ein unüberhörbarer Triumph. Hier ist er, der Klimawandel: in der Hölle riesiger Brände in einem heißen Sommer, in dem in Melbourne der Straßenbelag schmilzt.

Der Beitrag "Diesmal brennt es anders" - das Elend der deutschen Buschfeuer-Berichterstattung erschien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...