Fangen wir vorweg mit einem Lob für Roku (WKN: A2DW4X) an. Das Jahr 2019 war tatsächlich von großen Gewinnen geprägt. Der Video-Streaming-Spezialist hat seine Aktien im vergangenen Jahr mehr als vervierfacht - um 337 % - und damit ein Plus erzielt. Die Anleger haben sich in einem einzigen Jahr über massive Gewinne freuen können, aber vielleicht war das erst der Anfang? Schauen wir doch mal, welche drei Dinge die Aktie im kommenden Jahr weiter beflügeln könnten. 1. Streaming könnte noch wichtiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...