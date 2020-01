Anleger von Beyond Meat können sich derzeit wieder über enorme Kursgewinne freuen. Nachdem die Fast-Food-Kette Mc Donald's ankündigte, künftig die Pattys von Beyond Meat in 52 kanadischen Filialen anbieten zu wollen, ließen die Aktionäre sich nicht zweimal bitten und beförderten Beyond Meat innerhalb kürzester Zeit an der Börse in Richtung Norden. Eine heikle Angelegenheit! Für den Moment scheint der Hype rund um vegane Lebensmittel also wieder zurückgekehrt zu sein. Anleger sollten jedoch weiterhin ... (Robert Sasse)

