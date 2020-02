Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat am Donnerstagabend die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt.Beyond Meat hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vierte Quartal 2019 und das Gesamtjahr präsentiert. Das EPS lag bei minus 0,01 US-Dollar, während Experten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,014 US-Dollar gerechnet hatten. Noch im Vorjahr vermeldetet der Konzern ein negatives EPS in Höhe von 1,10 US-Dollar. Umsatzseitig stehen 98,5 Millionen US-Dollar ...

