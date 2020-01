Tesla nimmt China ins Visier

Nach nur einem knappen Jahr Baudauer wurde im Dezember vergangenen Jahres die erste Produktionsstätte Teslas außerhalb der USA in Betrieb genommen und die ersten Fahrzeuge, 15 Model 3, verließen die Gigafactory in Shanghai.

Für den Elektro-Auto-Hersteller eröffnen sich mit dem Standort China gleich mehrere Vorteile. Denn mit diesem Schritt will Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) den Absatz in der Volksrepublik steigern, höhere Importzölle auf in den Vereinigten Staaten hergestellten Fahrzeuge sowie damit verbundene überhöhte Verkaufspreise vermeiden.

