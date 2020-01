Der Volkswagen-Konzern kauft die Digitalisierungsexperten Diconium und stockt damit die Expertise der eigenen Car-Software-Einheit weiter auf. Volkswagen wandelt sich zum Elektro-Auto-Konzern. Das bringt zwangsläufig einen Wandel hin zu einem Software-Haus mit sich. Zwar will der Konzern schnellstmöglich eigene Expertise aufbauen und bis zu 10.000 Mitarbeiter in seiner neu gegründeten Car-Software-Einheit beschäftigen. Da bislang aber nur etwas mehr als 500 Entwickler in den Diensten der Wolfsburger stehen, liegt es nahe, sich über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...