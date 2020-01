General Haftar stoppt den Kampf gegen libysche Regierungstruppen. Ein Sprecher seiner Nationalarmee richtet zugleich eine Warnung an sie.

Nach internationalen Aufrufen hat der einflussreiche General Chalifa Haftar eine Waffenruhe in Libyen ausgerufen. Damit würde der Kampf gegen die libyschen Regierungstruppen um die Hauptstadt Tripolis eingestellt werden. Haftars selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) erklärte am Samstagabend eine Waffenruhe, die ab 00.10 Uhr am Sonntagmorgen gelten soll. LNA-Sprecher Ahmed al-Mesmari warnte die von den Vereinten Nationen unterstützen gegnerischen Einheiten vor einer "harschen Antwort", sollten sie den Waffenstillstand ...

