Ob Fachkräftemangel oder Demografie: Unternehmen sind mehr als je zuvor auf die richtigen Mitarbeiter angewiesen. Darum steigen die Investitionen in die Gesundheit im Betrieb. Was braucht es für den perfekten Arbeitsplatz? Ein Besuch in den neuen Räumen der Hamburger Otto Group fühlt sich an wie der Besuch einer "Schöner Wohnen"-Ausstellung: Die Flure sind weitläufig und durch dezente Lichtakzente in Szene gesetzt; verglaste Konferenzräume lassen die Großraumbüros hell und offen wirken. Für spontane Besprechungen gibt es Sitzecken mit tief hängenden Lampen und so vielen Grünpflanzen, dass es für eine ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...