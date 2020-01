Olten/Zürich (ots) - Die Angestellten Schweiz und swisscleantech spannen zusammen, um den Dialog und die Mitwirkung zum Thema Nachhaltigkeit zu fördern. Dazu lancieren die beiden Verbände spezifische Schulungen. Ziel ist, dass Mitarbeitende vermehrt Einfluss auf die ökologische Ausrichtung ihrer Unternehmen nehmen. Am ersten Kurs haben 14 Arbeitnehmervertreter*innen aus namhaften Unternehmen der Industrie wie ABB, Lonza oder Siemens teilgenommen.Um den drohenden Klimakollaps zu vermeiden, sind tiefgreifende Veränderungen nötig. Es braucht innovative Lösungen der Unternehmen und die richtigen politischen Rahmenbedingungen. Ebenso ist aber auch ein Engagement der Mitarbeitenden gefragt. Sie haben über die interne Mitwirkung die Möglichkeit, ihre Unternehmen zu mehr Klimaschutz zu motivieren. Aus diesem Grund setzen die Angestellten Schweiz und swisscleantech auf ein neues Schulungsformat und zeigen Mitarbeitendem auf, wie sie ihre Unternehmen zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit bewegen können.Mitsprache zum Thema NachhaltigkeitDer erste gemeinsame Anlass der beiden Verbände ist bei den Angestellten Schweiz in Olten erfolgreich durchgeführt worden. Unter dem Titel «Die Unternehmen zur Nachhaltigkeit bewegen!» sind die Arbeitnehmervertretungen unter anderem über Mitsprachemöglichkeiten zu Corporate Social Responsibility und soziale Nachhaltigkeit geschult worden. Anhand eines Fallbeispiels wurde aufgezeigt, wie ein Business-Modell konsequent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden kann. Weiter wurde den Teilnehmenden vermittelt, wie der Transfer in den eigenen Betrieb gelingen kann.«Im Mitarbeiterengagement steckt grosses Potenzial. Das zeigen die Beispiele von Amazon oder Google, wo Mitarbeitende mit Erfolg mehr Klimaschutz ihrer Unternehmen fordern. Es reicht nicht, wenn die Bevölkerung für das Klima auf die Strasse geht. Es braucht auch das Engagement in den Betrieben. Genau das erreichen wir mit dem neuen Schulungsangebot, das wir gemeinsam mit swisscleantech starten», sagt Stefan Studer, Geschäftsführer der Angestellten Schweiz.Partnerschaft der Angestellten Schweiz und swisscleantechDie Partnerschaft der Angestellten Schweiz und swisscleantech reicht über die Schulungen hinaus. Die beiden Verbände spannen mit dem Ziel zusammen, die Schweizer Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit zu bewegen. Die Angestellten Schweiz sind Mitglied bei swisscleantech geworden und bieten ihren Mitgliedern eine Mitgliedschaft bei «Friends of swisscleantech» an. Dieses Gefäss von swisscleantech richtet sich an Privatpersonen, welche die politische Arbeit des Wirtschaftsverbands unterstützen und Teil einer Bewegung sein wollen, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität voranbringt. «Die Wirtschaft ist mehr als die Unternehmen. Wenn es darum geht, die Wirtschaft klimatauglich zu machen, sind die Mitarbeitenden wichtige Partner. Deshalb ist für uns die Zusammenarbeit mit den Angestellten Schweiz so wichtig. So erreichen wir gezielt die Basis in den Betrieben und können gemeinsam noch mehr Firmen für konsequenten Klimaschutz motivieren», sagt Christian Zeyer, Geschäftsführer swisscleantech.Angestellte SchweizDie Angestellten Schweiz sind seit mehr als 100 Jahren die Stimme der Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in der Politik wie in Unternehmen.Der Verband setzt sich sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen, Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen jedes Einzelnen.Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.angestellte.chswisscleantechswisscleantech vereint klimabewusste Unternehmen. Gemeinsam bewegen wir Politik und Gesellschaft für eine CO2-neutrale Schweiz. Wir sind Themenführer in Energie- und Klimapolitik und zeigen Lösungen für eine klimataugliche Wirtschaft auf. Der Verband zählt 350 Mitglieder aus allen Branchen, darunter über 30 Verbände. Weitere Informationen sind abrufbar unter: www.swisscleantech.ch/verbandKontakt:Stefan Studer, Geschäftsführer Angestellte Schweiz: 079 621 08 19,stefan.studer@angestellte.chHansjörg Schmid, Kommunikation Angestellte Schweiz: 076 443 40 40,hansjoerg.schmid@angestellte.chChristian Zeyer, Geschäftsführer swisscleantech: 079 606 21 46,christian.zeyer@swisscleantech.chThomas Schenk, Energie & Medien: 076 382 22 62,thomas.schenk@swisscleantech.chOriginal-Content von: Angestellte Schweiz / Employés Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006251/100839836