Der Politikwissenschaftler Parag Khanna ist überzeugt: Asien wird den Westen prägen wie der Westen Asien geprägt hat - mit einer Technokratie nach dem Vorbild Singapurs.

Parag Khanna, 42, ist Strategieberater und Politikwissenschaftler. Er stammt aus Indien, ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und Deutschland aufgewachsen - und lebt seit einigen Jahren in Singapur. Wir treffen uns an einem frühen Nachmittag Mitte Dezember, draußen im The Providore, einem Café im Business District - zu Karma Cola, Cappuccino und Slow Pressed Juices. Es ist 28 Grad warm. Es schüttet. Und wir diskutieren das Gewitter in Grund und Boden.

Herr Khanna, Ihr jüngstes Buch trägt den Titel "The future is Asian". Soll das eine Drohung sein?Ich will niemanden einschüchtern. Ich beschreibe nur die Anfänge einer Asiatisierung der Welt, die sich beinahe zwangsläufig vollzieht. Europa und die USA haben die Welt nach ihrem Bild gestaltet. Jetzt ist Asien mit seinen 4,5 Milliarden Menschen an der Reihe. Bis 1820 stellten China und Indien die größten Volkswirtschaften der Erde. Und so wird es auch bald wieder sein.

Ökonomische Stärke ist nicht alles.Die meisten Asiaten blicken erwartungsvoll in die Zukunft. Der Kontinent verfügt über die meisten schnell wachsenden Volkswirtschaften der Welt, produziert und exportiert mehr Waren als jede andere Region. Vor allem aber hat Asien ein regionales Selbstbewusstsein entwickelt. Der heterogene Kontinent asiatisiert sich. Und weil in ihm die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt, asiatisiert sich auch die Welt.

Sie glauben, die Vektoren der Weltwirtschaft und Weltpolitik drehen sich gerade um?Asien wird den Westen nicht ablösen. Aber Asien wird den Westen prägen, so wie der Westen Asien geprägt hat. Es entsteht eine neue historische Schicht, die auf die alten Schichten aufgetragen wird. Demokratie, Selbstbestimmung, Parlamentarismus und freies Unternehmertum gehen nicht unter. Aber in einer asienzentrierten Welt- und Werteordnung wird es neue Akzente, neue Farben geben.

Wie sehen die aus?Asiatische Länder praktizieren eher eine neomerkantilistische Industriepolitik als einen Kapitalismus mit freien Märkten. Regierung und Wirtschaft machen gemeinsame Sache, damit eine Nation erfolgreich ist. Sie setzen ökonomische Prioritäten und balancieren demokratische Impulse mit technokratischer Lenkung aus.

So wie in Singapur ...… die inoffizielle Hauptstadt Asiens. Ein Schmelztiegel, in dem Chinesen, Malaien, Inder und viele Ausländer aus dem Westen wohnen. Singapur versinnbildlicht das Potenziel des Kontinents. Wenn Lee Hsien Loong, der Sohn des Staatsgründers Lee Kuan Yew, 2021 in den Ruhestand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...