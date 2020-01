Auf dem Frankfurter Parkett dürfen sich in diesem Jahr 23 Aktien mit dem Prädikat "DividendenAdel Deutschland" schmücken - weil sie in allen vier Disziplinen des "Magischen Vierecks" nachhaltiger Ausschüttungsqualität meine Standards erfüllen: Kontinuität (mindestens 10 Jahre keine Kürzung), Payout (zwischen 25-75%), Rendite (über 1%) und Dynamik (mindestens drei Anhebungen in den letzten zehn Jahren, u.a. im Vorjahr). Hier die Selektionsliste als PDF-Dokument herunterladen! Ganz oben rangiert dabei in diesem Jahr HeidelbergCement. Denn sortiert wird nach dem Dividendenwachstum der zurückliegenden fünf Jahre - und hier setzt der DAX-Konzern mit einem durchschnittlichen Plus von 28,5% p.a ....

