Viele Dax-Konzerne mussten ihre Hauptversammlungen in diesem Jahr verschieben und stehen den Aktionären nur virtuell Rede und Antwort. Ende August sind auch Fresenius und Fresenius Medical Care an der Reihe. Was bei der Terminankündigung auffällt: Die angekündigte Dividende soll trotz Corona fließen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie ein Blick auf 160 Unternehmen aus DAX, MDax und SDax zeigt. ...

