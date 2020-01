Geht es nach Analysten und Börsianern steht in den kommenden Tagen am deutschen Aktienmarkt die Fortsetzung der jüngsten Aktien-Rallye an. Neue Rekorde im DAX erscheinen nur noch als eine Frage der Zeit. Doch gerade dieser breite Optimismus könnte den Sprung auf nie zuvor gesehene Höhen auch erschweren. Vielleicht dauert es doch noch länger als gedacht. Ein Wochenausblick. Im noch jungen Börsenjahr profitiert der deutsche Leitindex gleich von einem ganzen Bündel möglicher Kurstreiber. So hat sich ...

