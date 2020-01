Amazon geht neue Wege

Wie Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber der "Welt am Sonntag" mitteilte, erwägt der Online-Händler auch hierzulande den Einstieg in den stationären Handel.

In den Vereinigten Staaten betreibt Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) bereits unter anderem den kassenlosen Supermarkt "Amazon Go" und die Biomarkt-Kette "Whole Foods". In Deutschland hat das e-Commerce-Unternehmen den stationären Handel bisher nur mit vorübergehenden Pop-up-Stores getestet. Die Eröffnung von Filialen in Deutschland würde gut in die Wachstumsstrategie von Amazon passen, zu der auch der Personalausbau gehört.

