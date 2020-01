Der Verbraucherschutzverein (VSV) hat für österreichische Betroffene der Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook Opfer zwei Musterprozesse gegen den deutschen Staat eingeleitet. Diese haben ihre Reise in Deutschland gebucht wie insgesamt geschätzte 5.000 Österreicher, so Peter Kolba, Obmann des VSV. Während Thomas Cook Austria offenbar ausreichend versichert war, war dies in Deutschland nicht so.Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...