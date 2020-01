Bis 2030 könnte der Umstieg auf Elektromobilität in Deutschland bis zu 410.000 Arbeitsplätze kosten. Zu dieser Prognose kommt ein Bericht der Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität (NPM). Am morgigen Montag, nur zwei Tage vor dem für kommenden Mittwoch geplanten Autogipfel legt das NPM-Beratungsgremium der Bundesregierung einen Bericht vor, der soziale Sprengkraft birgt. Dem Handelsblatt liegt der Bericht bereits vor. Das Magazin berichtet in seiner Montagsausgabe darüber. 410.000 Jobs in Gefahr, derunter 88.000 in Antriebsfertigung und 240.000 im Fahrzeugbau Die Kernaussage des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...