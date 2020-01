Das neue Jahr hat an den US-Börsen mit neuen Rekorden begonnen. Es scheint, der längste Bullenmarkt der Geschichte bleibt Investoren noch eine Weile erhalten. Anleger sollten sich jedoch nicht in Sicherheit wiegen, denn ein nach Warren Buffett benannter Indikator zeigt ein ganz anderes Szenario auf.? Bullenmarkt geht in neues Jahr? Buffett-Indikator leuchtet tiefrot? Kommt der ganz große Crash?Anleger bleiben in BullenmodusAn den Börsen weltweit könnte es momentan eigentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...