Nachdem die Beyond Meat-Aktie zuletzt unter Druck stand, geht es seit Jahresbeginn wieder bergauf für den Fleischersatzhersteller. Auch das Analysehaus Bernstein misst Beyond Meat erhebliches Potential bei - was McDonald?s damit zu tun hat.? Bernstein optimistisch für Beyond Meat-Aktie ? Partnerschaft mit McDonald?s bietet enormes Potential ? Umsatz von Beyond Meat könnte stark ansteigenMcDonald?s - der Schlüssel zum Erfolg von Beyond Meat?Der US-amerikanische Hersteller ...

