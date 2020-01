Die Tesla-Aktie kennt aktuell kein Halten mehr und schiebt sich fast täglich von Hoch zu Hoch. In diesem Zusammenhang zeigen sich auch immer mehr Börsenexperten optimistisch gegenüber dem E-Autobauer und heben ihre Kursziele an. Argus Research hält nun das höchste an der Wall Street.? Tesla-Aktie getrieben von guten Nachrichten? Fortschritte in China und Auslieferungszahlen stützen? Argus Research wird zum BullenPartystimmung bei TeslaFür Tesla läuft es aktuell mehr als ...

