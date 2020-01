Seit mittlerweile mehr als zehn Jahren hält der Bullenmarkt an. Nun gebe es jedoch erste Anzeichen, die auf ein Ende der Rally hindeuten könnten. Das sind die Risiken für die Aktienkurse im Jahr 2020.? Längster Bullenmarkt der US-Geschichte hält an ? Erste Anzeichen könnten nun auf Ende der Rally hindeuten ? Hohe Erwartungen am Markt riskantDie Märkte befinden sich nach wie vor im Rallymodus, während die Indizes immer wieder neue Höchststände erklimmen. Doch wie lange kann es so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...