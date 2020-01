Duo Rendite-Express-Anleihen auf Daimler, Covestro und AXA

Die Landesbank Baden-Württemberg bietet in regelmäßigen Abständen Duo Rendite-Express-Anleihen auf Aktien zur Zeichnung an. Mit diesen Finanzinstrumenten können Anleger in der anhaltenden Nullzinsphase mit möglichst geringem Risiko zu Renditen oberhalb der Inflationsrate gelangen. Bei Duo Rendite-Express-Anleihen handelt es sich um eine Kombination aus einer festverzinslichen, kurz laufenden Anleihe und einer Express-Anleihe mit sinkenden Tilgungsschwellen.

Die neuen Duo Rendite-Express-Anleihen mit Laufzeiten von maximal drei Jahren und fünf Monaten auf die Daimler-(ISIN: DE000LB2P0Z7), die Covestro- (ISIN: DE000LB2C7H5) und die AXA- (ISIN: DE000LB2P0X2) sind mit Sicherheitspuffern von 30 Prozent und Zinskupons in Höhe von 2,20 Prozent (Daimler) bis 3,50 Prozent (Covestro) ausgestattet und können noch bis 24.1.20 gezeichnet werden. Am Beispiel der Anleihe auf die AXA-Aktie soll die Funktionsweise dieses Anleihetyps veranschaulicht werden.

50% Rückzahlung nach 5 Monaten

Der Schlusskurs der AXA-Aktie vom 24.1.20 wird als Startwert für die Duo Rendite-Express-Anleihe fixiert. Bei 70 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie erhalten Anleger am 26.6.20 einen Zinsertrag von 2,50 Prozent pro Jahr gutgeschrieben. Außerdem erhalten Anleger an diesem Tag bereits die Hälfte ihres Kapitaleinsatzes gutgeschrieben. Notiert die Aktie am ersten Bewertungstag (19.6.20) auf oder oberhalb des Rückzahlungslevels, das an diesem Tag mit dem Startwert identisch sein wird, dann erhalten Anleger bereits nach fünf Monaten den vollständigen Kapitaleinsatz zurück.

Wird die Anleihe nicht nach dem ersten Bewertungstag vollständig getilgt, dann entspricht der verbleibende Kapitaleinsatz von 500 Euro einem Investment in eine AXA-Express-Anleihe mit sinkenden Rückzahlungsschwellen. Nach dem zweiten bzw. dritten Bewertungstag (18.6.21 und 17.6.22) wird die Anleihe bereits dann vorzeitig zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an den jeweiligen Bewertungstagen auf oder oberhalb der auf 95 bzw. 90 Prozent der Startwerte reduzierten Rückzahlungslevels notiert.

Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Rückzahlung bis zum letzten Bewertungstag (16.6.23), dann erhalten Anleger die 500 Euro gutgeschrieben, wenn die Aktie dann auf oder oberhalb der Barriere von 70 Prozent notiert. Bei einem Aktienkurs unterhalb von 70 Prozent wird die Anleihe mittels der Lieferung einer am 24.1.20 errechneten Anzahl von AXA-Aktien getilgt.

ZertifikateReport-Fazit: Wegen der bereits nach der ersten Beobachtungsperiode stattfindenden Rückzahlung der Hälfte des Kapitaleinsatzes halbiert sich für Anleger nicht nur der in absoluten Zahlen ausgedrückte Zinsertrag, sondern auch das Verlustrisiko eines direkten Aktieninvestments.

Quelle: zertifikatereport.de