In der letzten technischen Besprechung vom 27. Dezember 2019: "Software AG: Unbedingt für 2020 vormerken!" wurde bereits auf eine potenzielle Trendwende in Gestalt einer inversen SKS-Formation bestehend seit Dezember 2018 hingewiesen. Diese war allerdings noch lange nicht fertig, zudem grenzte ein mittelfristiger seit Anfang 2018 bestehender Abwärtstrend das Handelsgeschehen auf der Oberseite effektiv ein. In der abgelaufenen Handelswoche gelang es jedoch zumindest einen der zahlreichen Widerstände und die Dezemberhochs bei 32,56 Euro dynamisch auf der Oberseite zu überwinden und somit einen wichtigen Schritt zu einem erfolgreichen Jahresauftakt beizutragen. Hierdurch ergeben sich nun sehr vielversprechende Handelsansätze, die nicht nur auf rein spekulativer Basis beruhen.

Los geht's

Der sehr saubere Kursverlauf mit einem dazugehörigen Pullback ...

Den vollständigen Artikel lesen ...