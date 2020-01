The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.01.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.01.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000A254NF5 VEGANZ GROUP IHS 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA FR0013476595 VEOLIA ENV. 20/31 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA US02665WDH16 AM.HONDA FIN 20/23 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US02665WDJ71 AM.HONDA FIN 20/27 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US052769AG12 AUTODESK 20/30 BD00 BON USD NCA XFRA US298785JB33 EIB 20/25 BD00 BON USD NCA XFRA US459058HT33 WORLD BK 20/25 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS2094503211 BOTHW.SPAIN 19/38 A2 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2100404396 INDONESIA 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2100569552 RAIF.LABA NO 20/35 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS2101346208 LANDWIRT.R.BK 20/27DL MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS2102283061 ABN AMRO BK 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS2102493389 ALTICE FIN. 20/28 REGS BD00 BON EUR NCA XFRA XS2102916793 MERCK FINL S MTN 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2102932055 MERCK FINL S MTN 20/28 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2102934697 CELLNEX TEL. 20/27 MTN BD00 BON EUR NCA XFRA XS2102948994 TOYOTA M.CRD 20/26 MTN BD00 BON EUR NCA IIR2 XFRA CA59064J2065 MESA EXPLORATION CORP. EQ00 EQU EUR NCA M2M2 XFRA CA65412D8098 NIGHTHAWK GOLD CORP. EQ00 EQU EUR NCA 1KPA XFRA US04300J1079 ARTARA THERAPEUT. DL-,001 EQ00 EQU EUR NCA 0JUB XFRA US48138L2060 JUMEI IN.H.ADR A1 DL-0002 EQ00 EQU EUR NCA AEFW XFRA LU0231476960 AS SCV I -APAC EQ. AAIDL FD00 EQU EUR NCA ZZRJ XFRA LU0396102724 AGIF-A.RCM LITT.DRA.CT2EO FD00 EQU EUR NCA AEFY XFRA LU0476876759 ASSCVI-JAPAN.EQ. AAHEO FD00 EQU EUR N