FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.01.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.01.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA CA59064J1075 MESA EXPLORATION CORP.

XFRA US48138L1070 JUMEI IN.H.ADR A1 DL-0002

XFRA CA65412D3040 NIGHTHAWK GOLD CORP.